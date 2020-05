'Ik hoop mijn moeder op deze manier in het licht te zetten'

"Later is ze hertrouwd met mijn stiefvader. Toen hij in 2004 overleed, nam ik de zorg voor haar over, ik regelde alles voor haar. Toen mijn broer in 2009 overleed, stond ik daar ook helemaal alleen voor.

Tot vorig jaar woonde mijn moeder nog in een flatje in Heerlen, ze was daar best eenzaam. Ook omdat ze best argwanend was tegenover anderen. Ze had weinig hobby's en keek eigenlijk alleen naar de televisie.

Na veel aandringen ging ze dan toch naar een dagopvang. Ze werd gehaald en gebracht. En waar ze ook daarover eerst erg argwanend was, vond ze het gelukkig steeds leuker daar."