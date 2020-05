Politie toont camerabeelden van leegroven auto's zorgmedewerkers Tilburg

De politie is op zoek naar drie mannen en een grijze Mercedes-stationwagen in verband met het leegroven van auto's op het parkeerterrein van een Tilburgs ziekenhuis, aan het begin van de coronacrisis. Verschillende zorgmedewerkers waren slachtoffer van de diefstal, omdat zij op dat aan het werk waren in het ziekenhuis.

De auto-inbraken vonden 24 maart plaats op het parkeerterrein van het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis. Complete dashboards Op beelden die de politie heeft vrijgegeven is te zien hoe drie mannen aankwamen rijden in een grijze Mercedes en vervolgens de ruiten insloegen bij drie auto's van zorgmedewerkers die op dat moment aan het werk waren met coronapatiënten. De mannen stalen de complete dashboards met navigatiesystemen uit de auto's. De politie roept mensen die iets gezien hebben, zich te melden. Bekijk hier de foto's: © Politie © Politie