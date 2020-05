'Opeens was mijn topfitte vader overleden, en ben ik nu wees'

"Mijn vader was erg moe toen hij weer thuis was. We dachten dat het aan de lange autorit lag. Hij had daarnaast in Spanje al wat darmklachten en hier in Nederland ook last van een kriebelhoestje, maar ja, dat hebben we allemaal wel eens. Ik gaf aan dat hij samen met z'n vriendin twee weken in quarantaine moest thuis, wij zouden de boodschappen wel regelen.

Na een paar dagen belde mijn vader toch even naar de huisarts voor zijn hoestje. Hij kreeg pilletjes, maar die hielpen niet goed. Daarom kreeg hij daarna een pompje voor zijn luchtwegen. Die middag liep ik even langs het raam, om te kijken hoe het ging. Hij lag voor pampus op de bank, helemaal in elkaar gedoken. Het ging waardeloos en hij had veel pijn.

Die nacht moest de ambulance hem komen halen. Ik reed er snel naartoe en heb hem nog net de ambulance in zien lopen, het ging zo snel."