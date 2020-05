En weer besmet een nerts een mens: dit moet je weten

2. Hoe weten we dat de besmetting van nerts op mens was?

Het virus heeft een zogenoemde genetische code. Die is in het geval van een besmetting van nerts op mens net anders dan de genetische code bij andere besmettingen. Er is in de buurt van de boerderij onderzocht of meer mensen besmet waren met dit virus, maar dat bleek niet het geval.

In de kamerbrief van vanochtend werd dat beschreven. "Er zijn in die omgeving geen virussen gevonden met een genetische codering die past binnen die van het besmette nertsenbedrijf." En dat ondersteunt de conclusie dat er hier zeer waarschijnlijk sprake is van een besmetting van nerts op mens.