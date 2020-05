Blijven zitten of overgaan? Bij sommige scholen hebben ouders laatste woord

Stoplichtensysteem

Directeur Raymond in 't Veld licht het systeem, met de kleuren groen, oranje en rood, toe: "Leerlingen in de groene groep gaan allemaal over. De leerlingen in de rode groep blijven zitten. Die staan er zo slecht voor..., en van het besluit wijken we ook niet van af."

Daartussen zit de groep 'twijfelgevallen': de oranje groep. "Bij die groep komen de docenten met een advies: wel of niet over. Dat advies wordt onderbouwd en daarna volgt een gesprek met de ouder. Daarna laten we de beslissing bij de ouders." De ouder heeft dus het laatste woord.

Als ouders beslissen dat hun kind over moet, dan wordt er wel een verbeterplan opgezet. "Bijvoorbeeld hoe we achterstanden in het volgende schooljaar in kunnen gaan halen."

Nieuw

Dat ouders betrokken worden bij het overgangsadvies, is vanwege de corona-uitbraak nieuw. De school kiest hiervoor omdat niet alleen de leraren de leerlingen hebben gezien, maar ook de ouders vanwege het wekenlang thuis lesgeven. "Het is bijna oneerlijk om ouders niet te betrekken", zegt schooldirecteur In 't Veld.

De school verwacht niet dat veel ouders van het advies van de docent gaan afwijken. Onze leraren geven echt een serieus advies."