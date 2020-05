Is de kans op besmetting binnen net zo groot als buiten?

Al die locaties hebben iets gemeen. Ze zijn binnen. "De onderlinge afstand is klein, en mensen zijn langdurig met elkaar in contact." Bruijning merkt op dat zij nog niet één geval van een sporter is tegengekomen die tijdens een wedstrijd of training in de buitenlucht werd besmet. "Dat is geen zekerheid dat het nooit gebeurt, maar wel opmerkelijk."

Langdurige blootstelling

Bruijning bekeek meerdere studies, vooral van voor de lockdown. Tijdens de lockdown zaten we natuurlijk vaker binnen, het is logisch dat de besmettingen toen vooral binnen plaatsvonden. Maar voor de lockdown was dat ook zo, en dat is te verklaren. "Je moet langdurig blootgesteld zijn aan een hoge concentratie virus om geïnfecteerd te raken. Dat gebeurt vooral als je lang dichtbij mensen zit in een ruimte waar de lucht niet snel ververst."