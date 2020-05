Moeder Mark Rutte op 96-jarige leeftijd overleden

Rutte laat via de RVD weten dat hij en zijn familie inmiddels afscheid hebben genomen. "We hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken."

Dankbaar

Rutte zegt verder dankbaar te zijn. "Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben."