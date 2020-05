Overlast van muggen komt vroeg dit jaar: 'Volgende week de eerste piek'

Dat veel mensen al last hebben van muggen, blijkt uit gegevens van muggenradar.nl. Daar kun je zelf aangeven of je de zoemende insecten al hebt gesignaleerd. Veel mensen hadden 21 en 22 mei last van muggen, is te zien. En ook vanochtend zijn er al weer veel meldingen gedaan. "In Berg en Dal bij Nijmegen lijkt het erg te zijn", zegt Van Vliet. Hij roept mensen ook op om de Muggenradar te gebruiken. "En zeg het ook als je geen overlast hebt, dat is ook waardevolle informatie."

Droogte helpt

De muggen zijn dus vroeg, maar zijn ze dan ook vroeg weer weg? Helaas niet. Van Vliet: "In principe krijg je een langer muggenseizoen. Er komen meer generaties muggen als de temperatuur hoog is." De droogte kan als het om muggen gaat dus wel voor verlichting zorgen. "En het is zelden zo droog geweest als in het begin van dit jaar."