Harde wind geeft hoop op vinden vermiste surfer Mathijs

Het plan was om ook op het water te zoeken, maar het waterteam is vanwege de weersomstandigheden thuisgebleven. "We moeten niet zelf in de problemen komen", zegt een woordvoerder van de organisatie.

Pier van Scheveningen

De zoektocht begint bij de pier van Scheveningen. "Vanaf daar gaan we alle kanten uit. Zolang de honden niet moe zijn en we zelf kunnen lopen, gaan we door."