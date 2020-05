Duizend namen van coronadoden op voorpagina New York Times

Met duizend namen, leeftijden en woonplaatsen op de voorpagina staat de Amerikaanse krant The New York Times er vandaag bij stil dat in het land al bijna 100.000 doden zijn gevallen door het coronavirus. Dat en meer lees je vandaag in ons liveblog.

De hoofdpunten: Gisteren werden 23 nieuwe sterfgevallen door het coronavirus gemeld, 10 nieuwe ziekenhuisopnames.

De GGD gaat medewerkers van een varkensslachthuis in Helmond testen op het coronavirus.

In dit overzichtsartikel vind je de meest recente cijfers, kaartjes en feiten over het coronavirus.