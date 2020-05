'Dit jaar zou ik trouwen, mijn vader zou me weggeven'

"Die dag werd hij direct overgeplaatst naar een coronahotel in Bergambacht, daar werden coronapatiënten uit verpleeghuizen behandeld die niet naar het ziekenhuis hoefden. Arie ging snel achteruit en twee dagen later werden we al gebeld dat we langs konden komen om afscheid te nemen. Per dag mochten er twee personen, apart van elkaar, even naar hem toe. Het was een kil afscheid, want het liefste wil je continu bij hem zitten met alle dierbaren om hem heen en hem knuffelen tot het allerlaatste moment. Nu zat je er alleen.

Reageren was voor hem heel zwaar. Hij lag aan het zuurstof met zijn ogen dicht. Praten ging dus niet, maar we merkten wel dat hij met zijn wenkbrauwen bewoog en op die manier aan ons liet weten dat hij ons hoorde. Ik vond het belangrijk om te zeggen dat ik van hem hield, dat ik veel van hem heb geleerd. Dat ik tegen hem opkijk, maar ook dat ik hoop dat hij trots op mij is, hoe ik ben geworden.

Op 14 april, vijf dagen na de oproep om afscheid te nemen, is Arie in het bijzijn van twee verpleegsters overleden."