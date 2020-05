600 medewerkers slachthuis Vion twee weken niet naar werk

In Duitsland is het dodental door het coronavirus gestegen tot 8174, en in China is de economische situatie zo onzeker dat er geen doelen worden gesteld voor dit jaar. Intussen was het in Nederland gisteren op de bekende plaatsen te druk. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, moet dat anders. Lees het laatste nieuws over het coronavirus in dit liveblog.

De hoofdpunten: Het RIVM meldde gisteren 27 nieuwe sterfgevallen en 13 ziekenhuisopnames door het coronavirus.

In het Gelderse Groenlo sluit het slachthuis van Vion twee weken de deuren. 45 medewerkers waren besmet.

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 20 gedaald tot 255.

