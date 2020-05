Wie besmet wie? Groot Nederlands onderzoek naar corona bij katten

Een onderdeel van het onderzoek is dat vijf katten zullen worden blootgesteld aan het coronavirus. "We brengen het virus dan in de lucht. We denken niet dat katten hier ziek van worden en al helemaal niet dat ze hieraan overlijden. De katten bij het nertsenbedrijf hadden ook geen gezondheidsklachten. Maar we kunnen hierdoor wel onderzoeken of katten het virus kunnen overdragen doordat het virus na de blootstelling in hun afscheiding of adem zit."

'Belangrijk voor gezondheid katten'

Of het cru is om katten bloot te stellen aan het virus? Van der Poel: "We doen dit in de eerste plaats voor de gezondheid van de kat zelf. Als uit onderzoek blijkt dat katten ziek worden van het virus, kunnen we bekijken of het nodig is om een vaccin voor hen te ontwikkelen. En daarnaast is dit onderzoek belangrijk voor de volksgezondheid."

Naast dit deel van het onderzoek, zullen ook tientallen katten van besmette baasjes getest worden op het virus. Ook bij honden gaat dat gebeuren. Het onderzoek heeft al de goedkeuring gekregen van het ministerie.