Brand voormalige kerncentrale geblust: 'Nooit een groot risico geweest'

Na enkele uren, rond 15.30 uur, waren de bluswerkzaamheden klaar. Volgens de brandweer heeft alleen het dak schade opgelopen. De binnenkant van het sinds 2003 dichtgemetselde gebouw bleef onaangetast en er raakte niemand gewond.

Geen NL-Alert

Bij omwonenden zat de schrik er wel even in. Zij vroegen zich onder meer af waarom er geen NL-Alert werd rondgestuurd. Volgens de burgemeester was dat niet nodig, omdat er geen risico op het vrijkomen van radioactieve straling was.

"Het gebouw is een betonnen kolos met enorm dikke wanden, die bestaan uit verschillende lagen", legt een woordvoerder van de brandweer verder uit. De splijtstaven zijn begin deze eeuw uit de centrale gehaald, aldus de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Het gebouw valt daarnaast onder de strenge veiligheidsvoorschriften van de Kernenergiewet tot het wordt gesloopt, wat in 2045 is voorzien.