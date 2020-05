Vier leraren op basisschool in Limburg besmet, ouders ingelicht

De vier besmettingen werden ontdekt nadat corona bij één van de leraren was geconstateerd. Uit bron- en contactonderzoek werd daarna duidelijk dat drie andere leerkrachten van de school ook besmet waren, vertelt Hoebe.

Iedereen getest

Gisteren zijn in totaal veertien personeelsleden van de basisschool in de gemeente Kerkrade getest. Vandaag en morgen volgt het overige personeel. Naast een test moeten zij ook een vragenlijst invullen. "Daarna bepalen we wat we maandag doen", zei Hoebe.