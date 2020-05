Brand op dak oude kerncentrale Dodewaard

De brand is mogelijk uitgebroken tijdens werkzaamheden. Iedereen wordt verzocht afstand te houden, ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten bij rookoverlast. Maar volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is er geen gevaar en brandt er alleen nog isolatiemateriaal.

Splijtstof afgevoerd

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming zegt dat 'de nucleaire veiligheid niet in het geding' is. De splijtstof in de oude kerncentrale is tussen 1997 en 2005 afgevoerd. De installatie is drooggemaakt en op een paar deuren na is alles dichtgemetseld.

Kernfysicus Wim Turkenburg zegt op vragen van RTL Nieuws dat de grote stukken radioactief materiaal uit de centrale zijn verwijderd. "Er zijn radioactieve stoffen die nog moeten worden afgevoerd, bijvoorbeeld in pijpsystemen en koelwatersystemen. Maar hoe meer je naar de buitenkant komt, hoe veiliger het is. Zolang de brand alleen in het dak zit, is er niks aan de hand."