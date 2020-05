Drukte op wegen naar de kust, stranden vol

Rustiger dan verwacht

In Venlo was het rustiger dan verwacht. Er werden flyers uitgedeeld aan Duitse automobilisten. Daarmee werden ze welkom geheten, maar ook gevraagd om zich aan de regels te houden. 'Zo maken we samen een veilige binnenstad'. In Venlo is het 'gezellig druk, maar niet te druk'.

Hetzelfde gold vanochtend voor het Designer Outlet Center in Roermond, maar vanmiddag werd het daar in korte tijd zo druk dat buiten rijen wachtenden stonden. In het merkendorp mogen maximaal 3000 mensen.

In beide Limburgse steden werd gevreesd voor een grote toeloop van Duitsers. Er waren maatregelen voorbereid om te kunnen ingrijpen, maar dat is vooralsnog niet nodig geweest.