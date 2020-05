Mens besmet met corona door nerts 'zou wereldwijd voor het eerst zijn'

Gisteravond schreef minister Carola Schouten (Landbouw) in een kamerbrief dat het volgens onderzoek door haar ministerie aannemelijk dat één medewerker van een nertsenfokkerij geïnfecteerd is door een met corona besmette nerts.

'Uniek'

Bij die besmette medewerker is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis hiervan en de plaats van het virus in de stamboom, concluderen de onderzoekers dat het aannemelijk is dat één medewerker door nertsen is besmet.

"Als het inderdaad klopt, is het uniek. Dit is wereldwijd nog niet gedocumenteerd." zegt hoogleraar diergeneeskunde Arjan Stegeman tegen RTL Nieuws. "Dit virus gaat makkelijk over van mens op mens. Dat is de drijvende kracht achter de epidemie. Maar dat er ook besmettingen plaats zouden kunnen vinden van dier op mens hoor je bijna niet. Dus dat is bijzonder." Wel benadrukt Stegeman dat er nog meer onderzoek naar de besmetting moet komen.

'Zelfde genetische code'

Ook volgens viroloog Wim van der Poel van Wageningen Bioveterinary Research zou deze besmetting van dier op mens een wereldwijde primeur zijn. "Het is wereldwijd nog niet gerapporteerd dat mensen een corona-infectie oplopen van een dier. En nu is het na alle waarschijnlijkheid zo."

Hij heeft onderzoek gedaan naar de besmettingen op nertsenfokkerijen. "Wij hebben die infecties op de nertsen gevolgd, we kunnen zien hoe het virus zich onder die dieren verspreid heeft. Een medewerker had verschijnselen, die is getest. Daarna hebben we gekeken naar de genetische code van het virus bij deze persoon. En op basis daarvan weten we dat de medewerker het van een nerts heeft gekregen. Dit zien we door die genetische code: die kwam overheen met het virus bij een nerts."

Wel houdt Van der Poel een kleine slag om de arm: "Het is nooit 100 procent zeker, want het kan altijd zijn dat een mens deze genetische code heeft. Maar", zegt hij, "die kans acht ik klein."