Wat mag je doen in de strijd tegen de eikenprocessierups?

Volgens het Kenniscentrum is er ook nog een methode waarbij nesten verbrand worden met een brander. Laagdrempelig, maar de methode kan zorgen voor verspreiding van haren en wordt dus sterk afgeraden. Een beter idee is het plaatsen van vogelnestkasten of het planten van fluitenkruid, waar natuurlijke vijanden van de rups op afkomen.

Aaltjes

Tot slot kunnen gemeenten ervoor kiezen zogenoemde bacterie-preparaten of aaltjes op bomen te spuiten. Die kruipen in de rups en doden hem van binnenuit. Een biologisch bestrijdingsmiddel dat veel goedkoper is dan het arbeidsintensieve zuigen, én dat is toegestaan, zegt Veling.