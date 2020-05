Britse veteraan Tom Moore (100) geridderd na inzamelingsactie

De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd vanwege zijn inspanningen om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg in de coronacrisis. De 100-jarige 'Captain Tom' die rondjes in zijn tuin liep om geld in te zamelen werd een nationale held in Groot-Brittannië.

De onderscheiding zal worden toegekend door de Britse koningin Elizabeth. 32,8 miljoen pond Het oorspronkelijke doel van Moore was om voor zijn honderdste verjaardag duizend pond op te halen. Die teller staat inmiddels op 32,8 miljoen pond (36,8 miljoen euro). Ter ere van zijn verjaardag vlogen vliegtuigen van de Britse luchtmacht over zijn huis en kreeg Moore de eretitel van kolonel. "Kolonel Toms geweldige fondsenwerving heeft records gebroken, het hele land geïnspireerd en ons een beetje licht verschaft in de mist van het coronavirus", zei premier Boris Johnson. "Namens iedereen die geraakt is door dit ongelofelijke verhaal, wil ik een een dankwoord uitspreken, Hij is een nationale schat." Op zijn verjaardag, 30 april, werd kreeg hij ook al een nieuwe, hoge, militaire onderscheiding, bekijk hier de beelden: Hoge onderscheiding voor Britse coronaheld captain Tom op 100ste verjaardag De inmiddels wereldberoemde oorlogsveteraan Tom is 100 jaar geworden. De legerkapitein zamelde de afgelopen weken tientallen miljoenen in met wandelingen voor de gezondheidszorg in zijn tuin. Daarvoor kreeg hij een hoge onderscheiding.