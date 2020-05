Emina en Wesley vielen samen 134 kilo af: 'Verliefder dan ooit'

Emina weegt inmiddels 74 kilo en is dolgelukkig met hoe ze er nu uitziet. "Toch vecht ik nog altijd tegen mijn eigen zelfbeeld. Natuurlijk vind ik dat ik er nu goed uitzie, maar het is wel een mentale strijd. Als ik in de spiegel kijk, zie ik namelijk nog steeds die dikke vrouw van vroeger."

'Mama nu een echte prinses'

De complimentjes van vrienden, familie en vooral van haar kindjes, helpen dan enorm. "Mijn dochter Elize is bijna 5 jaar. Ze heeft het hele traject meegemaakt en kent mij ook van toen ik nog zo dik was. Nu komt ze naar mij toe en zegt ze: 'O mama, je hebt geen dikke buik meer.' Als ik ga sporten zegt ze dat dat toch helemaal niet nodig is, omdat ik al zo dun ben. En laatst trok ik een jurkje aan, en toen noemde ze mij een echte prinses. Dat is zo lief."

Emina en Wesley zouden voor geen goud terug willen naar hoe ze eruitzagen toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Ze vinden elkaar knapper dan ooit en merken dat ze meer zelfvertrouwen hebben in hun relatie. "Maar we zijn ook voor het eerst jaloers, haha. Voor het eerst worden we nu soms nagekeken op straat en dan denk je: ho eens. Maar we weten gelukkig, na al die tijd en na alles wat we hebben meegemaakt, wat we aan elkaar hebben."