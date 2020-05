Werken deze medicijnen tegen corona? Ze worden (soms) wel gebruikt

Hartfalen

Een flink nadeel van hydroxychloroquine zijn de bijwerkingen die het kan hebben. Van milde, zoals misselijkheidheid en diarree, tot ernstige, zoals hartritmestoornissen en zelfs hartfalen. Wijnans: "Je moet hier niet mee experimenteren, er zitten risico's aan vast."

Het CBG is op de website ook duidelijk over het middel. "Hydroxychloroquine kan ernstige hartritmestoornissen veroorzaken, in sommige gevallen met dodelijke afloop. Zolang er geen bewijs is dat de cocktail met hydroxychloroquine een positief effect heeft op COVID-19, is het niet verantwoord om coronapatiënten aan de risico’s bloot te stellen."