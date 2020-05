12-jarige jongens kopen messen 'om mensen te steken'

De jongens zeiden tegen de politie dat ze de messen hadden gekocht bij een winkel in Zaandam. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau, waar vanwege hun leeftijd ook hun ouders naartoe moesten komen. De eigenaar van de winkel waar de messen zouden zijn gekocht is 'op zijn verantwoordelijkheden gewezen'.

Steeds vaker

Op Facebook schrijft de politie Zaanstreek dat agenten steeds vaker minderjarigen zien met wapens. "We willen ouders daarom vragen om in gesprek te gaan met hun kind(eren). Bespreek de mogelijke gevolgen van dit soort acties." Ook doet de politie een oproep aan iedereen die iemand kent die met een wapen rondloopt: "Geef dit aan ons door via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000."