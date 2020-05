Strandtenten Scheveningen gaan deze week open, of het nou mag of niet

Dat zegt André Triep, de voorzitter van de vereniging van strandexploitanten in Den Haag. De toiletten zullen de hele dag door schoongemaakt worden, zegt Triep. "De afgelopen weken kwamen er steeds meer mensen aan de deur kloppen die naar het toilet moesten. Dat mocht toen niet. Gevolg was dat mensen overal achter de windschermen en in de duinen hun behoefte deden. Daarom moeten we nu echt weer open."

Bijna failliet

Daarnaast wordt het voor de strandtenthouders steeds lastiger om hun hoofd boven water te houden. "Het is heel moeilijk, als we niets doen gaan we failliet."