Scheveningen herdenkt slachtoffers surfdrama, politie zoekt surfplank vermiste Mathijs

Foto surfplank

Een zoektocht naar het lichaam van Mathijs heeft niets opgeleverd. De politie heeft daarom een foto gepubliceerd van zijn surfplank. De hoop is dat de plank aanwijzingen oplevert over waar het lichaam van Mathijs is. Ook is het volgens de politie belangrijk voor de familie dat de plank gevonden wordt.

Gisteren werd ook een foto van een surfplank gedeeld door de politie, daarop was per abuis de verkeerde plank te zien.