Douanier die containers met cocaïne doorliet veroordeeld tot 14 jaar cel

Het hof rekent hem aan dat hij daarmee het vertrouwen in de douane schade heeft aangebracht: "Hij heeft zich enkel laten leiden door het grote geld. Het vertrouwen dat burgers en de overheid moeten kunnen stellen in de onkreukbaarheid van ambtenaren, is ernstig geschaad." Zijn straf is gelijk aan de eis van justitie en de straf die hij in 2017 door de rechtbank kreeg opgelegd.

Medeverdachten

Ook twee medeverdachten werden vandaag veroordeeld. Een kreeg tien jaar cel en de andere vier jaar. Zij zijn schuldig bevonden aan onder meer het omkopen van G. en de invoer van cocaïne.