'Intens verdrietig was Ruud, toen hij hoorde dat Lies al was overleden aan corona'

"Halverwege maart werd mijn vader weer ziek, de dokter vermoedde corona, maar hij moest vooral thuis uitzieken. We maakten ons zorgen om hem en daarom ging ik bij hem langs. Hij zag er toen zo slecht uit dat ik twee dagen bij mijn vader ben gebleven, samen met mijn zusje. Uiteindelijk belden we de huisartsenpost. Ze zijn toen gekomen en namen hem gelijk mee naar het ziekenhuis, het was allemaal heel plotseling. Hij kreeg in Uden een coronatest en bleek inderdaad besmet. Uiteindelijk was er alleen in Emmen nog plek om hem op te nemen, dus hij werd daarheen gestuurd. Dat was twee uur rijden van ons vandaan. We namen daarom snel afscheid, omdat we niet wisten of we hem ooit nog terug zouden zien.

Toen mijn vader naar de intensive care werd gebracht, werd mijn stiefmoeder ziek. De arts dacht meteen aan corona. We probeerden telefonisch contact met haar te houden, maar ze was zo verdrietig aan de telefoon, ze moest heel hard huilen omdat ze mijn vader zo miste. Hij kwam natuurlijk elke dag langs, en nu opeens niet meer. Haar conditie ging daarna snel achteruit en de arts waarschuwde ons om naar Lies te komen. We zijn erheen gegaan om aan haar bed te waken. Een ziekenhuisopname was niet meer mogelijk. Dat had geen toegevoegde waarde meer. Dat is zo hard, als ze dat tegen je zeggen."