Als je beiden geen verschijnselen hebt, mag je dan knuffelen?

Het RIVM is resoluut in het antwoord: nee, ook als je beiden geen klachten hebt, is knuffelen onverstandig. "Dat zijn de richtlijnen. Die anderhalve meter is er niet voor niets. Ook als je geen klachten hebt, weet je namelijk niet of je misschien toch drager van het virus bent."

Mondkapje

Ook als je een mondkapje draagt, is het niet slim om een ander te knuffelen. "Het wel of niet dragen van een mondkapje, verandert niets aan ons advies. De basisregel is en blijft dus: houd afstand."

Die afstand geldt voor iedereen buiten je eigen gezin, zegt het RIVM. "Met je partner of kinderen mag je wel knuffelen, zolang ze maar tot je eigen huishouden behoren. Ook met je huisgenoten mag je knuffelen. Maar voor iedereen die daarbuiten valt, dus opa's, oma's, vrienden, ooms, tantes, ouders en kennissen geldt het advies om niet te knuffelen."