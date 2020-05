Nabil B. 'twijfelt ernstig' of hij kan doorgaan als kroongetuige

Grove fouten door rechtbank en OM

Eerder werden er grove fouten gemaakt in het Marengo-proces. Zo kwamen foto's van Nabil B. meerdere keren in het strafdossier terecht. Ook de rechtbank ging een keer de fout in: die liet per ongeluk de kroongetuige een korte tijd zien op een scherm in de perszaal tijdens het proces.