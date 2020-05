Risicopatiënt Elise (21) zit al maanden thuis: 'Wil zo graag naar buiten'

Stress door gebrek aan toekomstperspectief

Volgens Lidewy Hendriks, psycholoog bij MIND Korrelatie, is het niet gek dat mensen in risicogroepen meer stress en angst ervaren. "Zeker nu de maatregelen versoepeld worden. De lockdown was eerst collectief, iedereen zat in hetzelfde schuitje. Maar door de versoepeling krijgt een groot deel van Nederland weer meer bewegingsruimte. Dat geldt niet voor mensen in een risicogroep, en die kunnen daar last van hebben", vertelt ze.

"De meeste Nederlanders pakken hun leven beetje bij beetje op, terwijl mensen in de risicogroep dat niet kunnen. Zij zijn zich hierdoor bewuster van hun uitzonderingspositie. Ze vallen buiten de grote groep, zijn anders dan de rest van Nederland en voelen zich daarmee in de minderheid. Dit kan het gevoel van eenzaamheid versterken."

Ook het feit dat niet duidelijk is wanneer de situatie voor risicogroepen zal verbeteren, kan voor stress zorgen. "Die uitzichtloosheid kan onzekerheid, angst, boosheid, frustratie en paniek veroorzaken. We hebben behoefte aan houvast in deze wereld, zekerheden en duidelijkheid. De meeste mensen vinden het fijn om een gevoel van controle te hebben over de toekomst, en dat kan nu niet. Dat kan voor veel mensen lastig zijn."

Structuur, ritme, buitenlucht en beweging

Voor hen zijn structuur en ritme juist nu heel belangrijk, zegt Hendriks. "Zorg dat je in beweging blijft. Zorg dat je in de buitenlucht komt. Bijvoorbeeld door een blokje om te gaan op tijden dat het rustig is, zodat je afstand kunt houden."

Ook is het belangrijk om je sociale contacten te onderhouden. "Bedenk andere manieren om je vrienden en kennissen te blijven spreken zoals je voor de quarantaine deed, en zoals je dat straks ook graag weer zou willen doen. Maar dan digitaal of op anderhalve meter afstand."