RIVM haalt term seksbuddy van site: 'Het heeft veel losgemaakt'

Maar inmiddels is die tekst aangepast naar:

Het is logisch dat u als single ook lichamelijk contact wilt hebben. Het is wel extra belangrijk dat u bij intimiteit en seks het risico op het coronavirus zo klein mogelijk houdt. Bespreek samen hoe u dat het beste doet. Houd u aan de regels rondom het nieuwe coronavirus.

Misverstand

Waarom die tekst is aangepast? "We hebben gemerkt dat de termen seksbuddy en knuffelmaatje voor veel reuring hebben gezorgd", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Het lijkt nu alsof wij het nemen van een seksbuddy willen stimuleren, maar dat is absoluut niet het geval."

Wat ze dan wel adviseren? "In principe adviseren wij alleen seks te hebben met een vaste partner, en anders niet. Maar we weten dat mensen het toch doen. En als dat zo is, zeggen we: kijk dan vooral of je seks kunt hebben met één partner om het risico op verspreiding te verkleinen."