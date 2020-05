Waarom wel een mondkapje in ov, maar bij de kapper niet?

Premier Rutte was heel duidelijk tijdens de persconferentie van vorige week: vanaf 1 juni kun je een boete krijgen als je geen mondkapje draagt in de bus, tram, metro of trein. "En zonder mondkapje kom je de trein, bus, tram of metro niet in."

'Afstand houden niet haalbaar'

De reden daarvoor was ook simpel, zei Rutte: "Het is onvermijdelijk dat door het terugschroeven van alle maatregelen de druk op het openbaar vervoer langzaam weer gaat toenemen. Dat betekent dat er weer veel mensen bij elkaar komen. En als de bussen en treinen straks dus weer voller raken, zal anderhalve meter afstand niet langer altijd haalbaar zijn. Daarom moet iedereen per 1 juni een mondkapje dragen. Niet als alternatief voor afstand houden, maar omdat voldoende afstand houden op een bepaald moment simpelweg niet meer mogelijk is."

Maar onder meer Sharon geeft aan dat afstand houden op wel meer plekken in Nederland niet meer mogelijk is. Zoals bij de kapper, of straks in het café.