Rutte bezocht gedenkplek Scheveningen om steun te betuigen

Er was gezocht in de buurt van de haven en het havenhoofd waar de surfer maandagavond voor het laatst werd gezien. De marine zette gisteren een soort duikboot met sonar in om de bodem af te speuren. Ook werd een helikopter ingezet om het schuim op het water weg te blazen. Defensie zal niet verder zoeken naar de surfer. Het lichaam is waarschijnlijk door de stroming meegenomen, aldus een woordvoerder.

Hoe het surfdrama in Scheveningen zich precies heeft voltrokken, is nog niet duidelijk. Zeer waarschijnlijk heeft de grote hoeveelheid schuim een rol gespeeld.