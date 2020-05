Zeker vier Nederlandse kinderen met zeldzame ontstekingsziekte hadden corona

'Corona kan trigger zijn'

Van de ziekte van Kawasaki is bekend dat deze getriggerd kan worden door een bacteriële of virale infectie. "Op dit moment onderzoeken we in Nederland wat precies het verband is tussen corona en de ziekte van Kawasaki", zegt kinderimmunoloog Taco Kuijpers van het UMC Amsterdam tegen RTL Nieuws. "Een virusinfectie kan de ziekte van Kawasaki soms uitlokken, dat is wel bekend. Dat het coronavirus in de huidige epidemie de uitlokkende factor is, kan dus ook."

Kuipers benadrukt dat de ziekte van Kawasaki over het algemeen goed te behandelen is. "Het is en blijft gelukkig een zeldzaam ziektebeeld. En een goede behandeling is er gelukkig ook."