'Op zijn vroegst over een jaar een vaccin tegen covid-19'

"Als alles verloopt zoals gepland, dan kunnen sommige vaccins over een jaar gereed zijn", zei Marco Cavaleri, hoofd van de afdeling biologische bedreigingen van de gezondheid. Volgens hem wordt er ook gewerkt aan meer dan honderd mogelijke behandelwijzen, die mogelijk deze zomer al kunnen worden goedgekeurd in Europa. Wat die behandelwijzen inhouden, heeft hij niet gezegd.

Ingrijpende maatregelen

Covid-19 heeft wereldwijd al bijna 300.000 levens gekost. De ingrijpende maatregelen die nu in veel landen zijn getroffen om verspreiding tegen te gaan, kunnen naar verwachting pas helemaal worden opgeheven als er een vaccin beschikbaar is of als er groepsimmuniteit is.