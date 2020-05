Moeten kinderen straks een mondkapje op in het ov? En baby's?

Dat kleine kinderen verplicht worden een mondkapje te dragen, lijkt niet waarschijnlijk. Verschillende onderzoeken tonen aan dat kinderen nauwelijks een rol spelen bij de verspreiding van het virus, en dat is ook waar het RIVM van uitgaat. Omdat mondkapjes bedoeld zijn om te voorkomen dat jij het virus overdraagt aan iemand anders, lijkt er dus weinig reden ook kleine kinderen te verplichten tot het dragen van een mondkapje.

6 jaar

Dat zien we ook in de ons omringende landen, waar mondkapjes in het openbaar vervoer al langer verplicht zijn. In België moet iedere reiziger boven de 12 jaar een mondkapje dragen, ook bij bus- en tramhaltes en op treinstations (in Nederland wordt dit alleen verplicht bij het in- en uitstappen en in het voertuig). In Duitsland is een mondkapje in het ov verplicht voor kinderen vanaf 6 jaar.