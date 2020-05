'Ik denk nog altijd dat ze zo terug kunnen komen uit Spanje, zoals ieder jaar'

"We hebben daarna alles in het werk moeten stellen om mijn ouders terug naar Nederland te krijgen. We kregen eerst te horen dat ze in Spanje gecremeerd zouden worden, de as zouden we later wel opgestuurd krijgen. Het zou de grootste angst van mijn moeder zijn geweest: verbrand worden.

Gelukkig, na een spannende periode, konden we mijn ouders via België terugkrijgen. Daarna konden we ze nog één keer zien. In het uitvaartcentrum lag mijn vader links in de kist, mijn moeder rechts. Het was zo raar, confronterend en onwerkelijk, alsof ik in film van iemand anders leven liep.

Nu zijn we het huis aan het leeghalen, je zit natuurlijk met al die spullen. Maar het besef is er nog lang niet, het voelt als lijkenpikkerij wat we hier doen. Omdat ik nog altijd denk dat ze zo terug kunnen komen uit Spanje, zoals ieder jaar."