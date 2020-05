Criminaliteit azc's fors toegenomen, sommigen wel 50 keer in de fout

Uit het overzicht blijkt dat het aantal geregistreerde incidenten op COA-locaties in 2019 uitkomt op in totaal 17.487 incidenten. Dat is een stijging van 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

En het is zelfs een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Opvallend, want toen zaten er veel meer asielzoekers in azc's: 27.400 (in 2019) ten opzichte van 47.700 (in 2015).

Veilige landen

Voor de oorzaak wordt gewezen naar het feit dat er momenteel meer asielzoekers zijn uit zogenoemde veilige landen die minder kans op asiel hebben. Ook zou er sneller melding worden gedaan van incidenten.

In meer dan de helft van alle gevallen was de verdachte een vreemdeling uit een veilig land als Marokko of Algerije. Dat is een soortgelijk percentage als in 2018. Sommige raddraaiers hebben wel vijftig incidenten op hun naam staan.