Cyriel (42) stierf door corona: 'De kinderen snappen niet dat hij nooit meer thuiskomt'

"Cyriel en ik hebben twee jonge kindjes: Ciske (2) en Lola (1). Uit een eerdere relatie heeft hij nog twee kinderen van 12 en 13 jaar. Voor zijn kinderen deed hij alles.

Hij werkte als kapitein op een cruiseschip dat door alle binnenwateren van de Noordzee tot aan de Zwarte Zee voer. Drie weken op het schip, één week thuis, zo deelde hij zijn leven in. Hij was ontzettend ambitieus en het schip, de bemanning en het hele nautische team voelden als een tweede familie voor hem.

Als hij dan weer thuis was, was het altijd feest. Hij was zo'n vrolijke man, met onwijs veel energie, altijd positief. Hij had een levenslust om jaloers op te zijn. We konden urenlang lachen met elkaar en Yahtzee spelen tot diep in de nacht. Dan waren we weer eens de tijd vergeten samen. Wat kon ik ook goed met hem praten. Dat is de voornaamste reden dat ik hem zo geweldig vond: de gesprekken die je met hem kon hebben.

We hadden nog zo veel mooie toekomstplannen. Maar het eerste wat moest gebeuren, zodra hij zou worden ontslagen uit het ziekenhuis, was er even tussenuit gaan samen. De tijd inhalen die we de afgelopen periode hadden gemist, samen met het gezin."