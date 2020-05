Premier Rutte: nog geen advies over de zomervakantie

Volgens premier Rutte is het te vroeg om duidelijkheid te geven over de zomervakanties. Dat zei hij na afloop van het crisisberaad van het kabinet. "Het ligt er ook echt aan wat de rest van Europa doet, als het gaat om grensopeningen en het verkeer.” Dat en meer lees je in ons liveblog.

De hoofdpunten: Het RIVM meldt 52 nieuwe doden door corona en 52 nieuwe ziekenhuisopnames.

Tot september wordt er op mondkapjes geen btw gerekend.

