Overleden surfers Scheveningen waren fitte, sportieve mensen: 'Onvoorstelbaar veel verdriet'

Gisteren werden al drie mensen uit het water gehaald, van wie er twee korte tijd later overleden. Vanmorgen werd de reddingsactie voortgezet en werden er nog drie lichamen gevonden. Het gaat om vijf mannen. Drie mannen van 24, 30 en 38 jaar uit Den Haag en twee mannen van 22 en 23 jaar uit Delft.

'Onvoorstelbaar veel verdriet'

Remkes vertelt dat het verdriet in Scheveningen groot is. "Het is onvoorstelbaar. Men weet hier als geen ander dat de zee geeft en de zee neemt. Maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken in zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend breed. Ik weet dat dit nu nog geen echte troost biedt, maar aan alle getroffen families wil ik laten weten dat wij allemaal in Den Haag om u heenstaan."

Het is nog te vroeg om aan te geven hoe het kan dat er vijf surfers om het leven zijn gekomen. "Het is nu nog te vroeg om definitief vast te stellen wat er is gebeurd. We gaan dit tot op de bodem uitzoeken. Hoe kon het dat mensen met zoveel ervaring op een plek die goed bekend was toch volkomen overvallen zijn. Hoe kon het dat zich bij het ene havenhoofd een drama afspeelt, terwijl zich bij het andere havenhoofd nog geen 100 meter verderop nog tot laat in de avond werd doorgesurft?"