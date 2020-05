Samen overleden op huwelijksreis, maar nabestaanden bruidegom krijgen volledige erfenis

Toch de wet volgen

Maar de rechtbank in Den Haag oordeelde vorig jaar zomer nog dat dit zo'n bijzondere situatie is dat er een uitzondering gemaakt moet worden. De erfenis zou verdeeld moeten worden over de twee families. Omdat dat redelijker is.

Maar de moeder van Jeroen wilde vasthouden aan de wet. Ze liet destijds via haar advocaat weten dat dit 'heel naar overkomt', maar dat ze de uitspraak toch wilde aanvechten. De reden: zij was bang dat de Belastingdienst een deel van de erfenis zou gaan opeisen. Als het geld tussen de twee families verdeeld zou worden, zou er sprake zijn van een schenking en daar moet belasting over worden betaald (tussen de 20 en 40 procent). Dus ging de moeder van Jeroen in hoger beroep.

Maar volgens de advocaat van de tegenpartij is dat grote onzin. "De rechtbank heeft tijdens een zitting gezegd dat dit niet het geval is en dat de schenkbelasting in dit geval wordt opgeheven. Het was en is onzin", zegt advocaat Mandy Kreber, die de familie van Michou bijstaat.

Uitspraak

Vandaag maakte het Gerechtshof de uitspraak in de langslepende kwestie bekend. In het hoger beroep heeft het Hof besloten tóch de wet te volgen. Dat betekent dat de hele erfenis dus naar de familie van de langstlevende partner gaat, Jeroen dus.

"Het Hof wil zoveel mogelijk de wet volgen. Alleen bij heel uitzonderlijke omstandigheden wordt hiervan afgezien. In dit geval zijn die omstandigheden niet uitzonderlijk genoeg", licht een woordvoerder de uitspraak toe.