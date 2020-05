'Ik ben mijn vader, moeder en oom binnen 9 dagen verloren'

"De dagen die volgden ben ik elke dag in het ziekenhuis geweest. Mijn vader lag op de gewone corona-afdeling en vanwege de moeilijke situatie mocht ik komen wanneer ik wilde, het ziekenhuispersoneel vond dat dat het minste was wat ze voor mij konden doen. Ik vond het zo erg dat mijn ouders elkaar niet konden zien, terwijl ze in hetzelfde ziekenhuis lagen. Mijn moeder lag op de begane grond, mijn vader op de derde verdieping.

Op 30 maart heb ik vier uur aan mijn vaders bed gezeten. We hebben nog gekletst en ik zou wat broodjes voor hem gaan halen. Ik nam afscheid, maar met de kennis dat ik zo weer bij hem terug zou zijn. Thuis werd ik plotseling gebeld door het ziekenhuis: mijn vader was overleden. Ik ben er gelijk heen gegaan, omdat ik het niet geloofde, maar het was echt waar. Mijn vader was heengegaan, op dezelfde dag als dat mijn broertje in 2017 is overleden aan MS. Hoe toevallig.

We hebben zijn uitvaart zo goed mogelijk verzorgd en hij is twee dagen later in Almere begraven. Ik moest gelijk weer door. Ik moest me gaan concentreren op mijn andere familieleden, want in de tussentijd lag ook mijn oom Ahmed Habbou op de intensive care en waren er nog zeven andere familieleden opgenomen in twee verschillende ziekenhuizen. Zij lagen allemaal aan het zuurstof. In welke hel was ik beland?

Drie dagen later kregen we het verdrietige bericht dat ook mijn oom was overleden. Echt, hoe kon dit? Ik begreep er niets van. Op dat moment hebben we ook zijn begrafenis moeten regelen. Er was geen tijd voor rouw, we konden alleen maar rennen."