Zoektocht naar groep watersporters Scheveningen, twee mensen overleden

Naar hoeveel mensen er precies wordt gezocht, is onduidelijk. Een surfer heeft volgens de kustwacht verteld dat ze met zijn zessen waren toen ze in de problemen kwamen. De Veiligheidsregio houdt rekening met in totaal ongeveer tien personen.

Zoekactie bemoeilijkt

Er wordt met reddingsboten en helikopters naar de vermiste watersporters gezocht, maar de zoekactie wordt bemoeilijkt door de harde wind. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er zijn twee traumahelikopters opgeroepen.