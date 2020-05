'Politiemol Mark M. komt zodra het kan naar Nederland om straf uit te zitten'

De 33-jarige oud-politieman uit Weert kreeg vorige week in hoger beroep vijf jaar cel voor corruptie, computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim, witwassen en het bezit van valse paspoorten. Hij gaf vertrouwelijke gegevens, bijvoorbeeld over lopende onderzoeken of opsporingen, door aan criminelen.

Procedurefout

Eerder werd hij ook al tot vijf jaar cel veroordeeld, maar toen kwam hij door een procedurefout tijdelijk vrij. Hij nam gelijk de benen naar Oekraïne, het thuisland van zijn vrouw, waar hij een nieuw leven had opgebouwd.