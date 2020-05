18-jarige brommerrijder omgekomen bij aanrijding met tram

Een 18-jarige brommerrijder uit Nieuwegein is vanmiddag in zijn woonplaats onder een tram terechtgekomen. De jongen is daarbij overleden.

Het ongeluk gebeurde rond 16.00 uur bij een tramhalte op de Symfonielaan. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Slachtofferhulp Mensen die het zagen gebeuren, zijn doorverwezen naar Slachtofferhulp. Het tramverkeer is stilgelegd.