24.000 kippen omgekomen bij brand Harskamp

Bij een brand in een kippenschuur in Harskamp zijn alle 24.000 kippen omgekomen. De schuur is volledig uitgebrand.

De brand aan de Broekweg in Harskamp ontstond vanmiddag rond 15.00 uur. Volgens de veiligheidsregio zijn er geen mensen gewond geraakt. Om te voorkomen dat het vuur zou overslaan, werden omliggende gebouwen natgehouden. Onder controle De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel een tijdje bezig met nablussen. Waarom het zo vaak misgaat in veestallen Bekijk deze video op RTL XL Hoe het kan dat het zo vaak misgaat in veestallen? 'Als het op één plek brand, verspreidt het vuur zich razendsnel over de hele stal', zei dierenarts Bulle Koster in 2018 tegen RTL Nieuws.