Dode bij schietpartij in woonwijk Rotterdam: 'Halve minuut lang salvo's'

Bij een schietpartij op de Bergselaan in Rotterdam is gisteravond een dode gevallen. Een omwonende vertelt dat hij 'een halve minuut lang' salvo's hoorde. "Ik ben natuurlijk geschrokken, maar ik ben vooral boos. Dat dit gebeurt in een kinderrijke woonwijk."

Wie het slachtoffer is, is nog niet bekend. Vuurwerk Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam, woont schuin tegenover de plaats van de schietpartij. "Ik had niet meteen door dat het schoten waren, eerst dacht ik aan vuurwerk, maar het ging maar door en was wel heel hard." "Daarna hoorde ik gegil en toen ben ik naar buiten gegaan. Mensen stonden te krijsen en te huilen. Er lag een man op straat die gereanimeerd werd. Later werd hij in een zak afgevoerd." Op industrieterrein Spaanse Polder werd een brandende auto gevonden, vermoedelijk de vluchtauto. © Nederlandse Freelancers/ GinoPress Bizar Karremans noemt de schietpartij 'bizar'. "Het is een kinderrijke buurt, een gewone woonwijk. Ik heb gelukkig geen kinderen op straat gezien maar dat had natuurlijk wel gekund." De politie zegt op Twitter dat er vermoedelijk twee mannen in een auto zijn gevlucht. Op het industrieterrein Spaanse Polder, zo'n 5 kilometer verderop, werd een brandende auto gevonden. Dat is mogelijk de vluchtauto. Criminele afrekening Karremans vermoedt dat het gaat om een criminele afrekening. "Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het lijkt er wel op. Een machinegeweer en een vluchtauto... Als maatschappij hebben we geen idee van de ellende die achter de drugswereld schuilgaat."