'Veel inwoners van Kessel bezitten antistoffen tegen coronavirus'

Voor de test hebben zich 853 mensen uit Kessel en omgeving aangemeld. Een test kost 70 euro, meldt 1Limburg. De test in Kessel is de eerste grote immuuntest in Limburg.

"Uit onze eerste inventarisatie blijkt dat het percentage van mensen met antistoffen heel hoog is", zegt Dorien van Doorn tegen de Limburgse omroep. Zij is voorzitter van de stichting IMtest.

Antistoffen is heel hoog

Het exacte percentage van deze eerste testronde wil en kan zij nog niet geven. "We hebben pas 500 mensen uit de regio van Kessel getest", zegt Van Doorn.

De eerste testronde bestaat uit een vingerprik. Als de testers op basis van die vingerprik zien dat iemand antistoffen heeft aangemaakt, wordt ter controle een buisje bloed afgenomen.