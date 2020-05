50 opleggerbanden lek gestoken: strandhuisjesvervoer in gevaar

De eigenaar van transportbedrijf Gul heeft aangifte gedaan bij de politie. Wie er achter de criminele daad zit? "Geen idee. De politie gaat haar werk doen, we wachten maar af", zegt de ondernemer.

We wachten maar af

"We zouden de opleggers gebruiken om vanaf maandag tientallen strandhuisjes te vervoeren naar de zee. Dat mag weer en we houden ons netjes aan alle protocollen. Maar blijkbaar was iemand het daar niet mee eens."

Ook financieel is het balen. "Dit kost me snel zo'n 10.000 euro." Het moet volgens de ondernemer een flinke klus zijn geweest om die banden door te prikken. "Onder die opleggers liggen flinke banden. Die prik je niet zomaar even lek."

Overwerken

Om alle strandhuisjes alsnog op de juiste bestemming te krijgen, wordt nog een flinke klus. "We gaan het proberen. Ik heb acht man in dienst. Met extra diensten hopen we een eind te komen."